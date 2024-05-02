الأمن الفلسطيني يقتل شابًا من سرايا القدس بطولكرم

انت الأن تتابع خبر الأمن الفلسطيني يقتل شابًا من سرايا القدس بطولكرموالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر محليّة فلسطينية، إنّ قوات الأمن، التابعة للسلطة الفلسطينية. أطلقت النار على مركبة كان يستقلّها المطارد المنتمي لسرايا القدس (الذراع العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلاميّ)، ضمن ما يُعرف بكتيبة طولكرم (وكتيبة مخيّم نور شمس).

وأفادت أنّ إطلاق النار تسبب بمقتل الشاب (عُمر أبو الفول).

كما نقلت مصادر فلسطينيّة عن الناطق باسم حماس عبد الرحمن شديد، قوله إنّ "استشهاد مقاوم برصاص أجهزة السلطة بطولكرم جريمة نكراء وإيغال في الدم الفلسطيني".

كما أشارت إلى أنّ مقاومين يطلقونَ الرصاص على مقر المقاطعة في طولكرم شماليّ الضّفة الغربيّة.

من جهته قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية طلال دويكات، إنّ: "مركبة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية ما اضطر عناصرها للرد".