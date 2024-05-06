انت الأن تتابع خبر إعلام عبري: المقترح الذي وافقت عليه حماس غير مقبول والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مسؤولون إسرائيليون، ان مقترح وقف اطلاق النار والذي وافقت عليه حركة حماس عبارة عن مسودة مصرية مخففة وغير مقبولة لدى إسرائيل، بحسب قناة 13 الإسرائيلية.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية ان المسؤولون في إسرائيل يقدرون أن الرسالة المصرية جاءت نتيجة للتقييم الذي يتوقع أن تعمل فيه قواتنا بالقرب من حدودهم.

وأكدت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "هاتف الرئيس التركي وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء".

وقالت مصادر ان مقترح وقف إطلاق النار الذي واقفت عليه حماس يتضمن، 3 مراحل كل مرحلة تستمر 42 يوما، والموافقة على وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم في المرحلة الثانية، ونصا بالموافقة على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن المقترح يتضمن انسحابا كاملا من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى.

وأوضح أن المقترح يتضمن انسحاب الاحتلال من محور نتساريم كاملا بالمرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.

وتابع الحية، إن "الوسطاء قالوا لنا إن الرئيس الأميركي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق".

وأوضح أن "المقترح يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم".