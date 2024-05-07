انت الأن تتابع خبر تفاصيل المقترح الذي وافقت عليه حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة إنّ المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة يتضمن 3 مراحل ويشمل انسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وتبادلًا للأسرى، وأكد الحية أن "المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقنا عليه هدفه الأساسي وقف إطلاق النار الدائم".

وصرح الحية، خلال مقابلة مع "قناة الجزيرة"، بأنّ الوسطاء أبلغوا الحركة بأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يلتزم التزامًا واضحًا بضمان تنفيذ الاتفاق"، وأضاف أنّ "الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والحركة تنتظر رده، لكنها لم تبلغ بموعد محدد لذلك".

وأوضح الحية أنه "في اليوم الأول من المرحلة الأولى للاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا وانسحاب جيش الاحتلال إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة".

وبحسب الحية، فإنّ المقترح يشمل 3 مراحل، كل منها يستمر 42 يومًا، ويتضمن ذلك انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم بالكامل في المرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين، وستتم المفاوضات غير المباشرة بالوساطة المصرية والقطرية على مفاتيح التبادل

وفي المرحلة الثانية، يتضمن بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم "وقف إطلاق النار الدائم".

وتنص المرحلة الثالثة على إنهاء الحصار على غزة، وأكد أنه لا قيود على عودة النازحين و"هذا نص واضح في مقترح الاتفاق".

وحول تبادل الأسرى، أشار الحية إلى أن المقترح يتضمن تبادلاً للأسرى على 3 مراحل، ويتضمن إخراج 30 أسيرًا من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدميّة، وأكد أنّ الإفراج عن الجنود الأسرى في آخر مرحلة من التبادل، ولا تتم إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الحركة قدمت التنازل لتفتح الباب لوقف الحرب المجنونة ولتكون هناك عملية تبادل حقيقة للأسرى

