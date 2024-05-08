انت الأن تتابع خبر أول تعليق أمريكي حول حادثة الهجوم على قافلة المساعدات الأردنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشدة الهجوم العنيف الذي قام به متطرفون إسرائيليون على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت متوجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيريز، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات كاملة ومناسبة لمنع هذه الهجمات على قوافل المساعدات ومحاسبة مرتكبيها.

وثمّن بلينكن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، الدور القيادي للمملكة في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.

وأكد الصفدي ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذا الاعتداء، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

كما بحث الوزيران جهود وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والهجوم الإسرائيلي على رفح، والجهود المبذولة للتوصل لصفقة لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ومنع توسع الحرب إقليمياً. وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاح جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة التبادل والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لهجوم إسرائيل على رفح ومنع إدخال المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأكد الوزيران استمرار البلدين في العمل معاً على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.