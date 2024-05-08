انت الأن تتابع خبر العثور علي مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة انتشلت منها 49 شهيداً حتى الآن وما زالت عملية الانتشال مستمرة.



وأشار المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات وصلت إلى 7 واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وجرى انتشال 520 شهيداً منها.



وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن المقابر الجماعية والعدوان السافر بحق الإنسانية، فمازال الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي كامل.



وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي والمستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.