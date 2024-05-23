انت الأن تتابع خبر النرويج تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت النرويج خلال بيان رسمي الخميس، اعترافها بدولة فلسطين.



وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، إن النرويج ستعترف بدولة فلسطين، مضيفا أنه في خضم الحرب التي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين يتعين على النرويج البقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا "للإسرائيليين والفلسطينيين وهو حل الدولتين اللتين تستطيعان التعايش جنبا إلى جنب في أمن وسلم بحسب قوله.



وأوضح رئيس وزراء النرويج أن الفلسطينيين لديهم حق راسخ في تقرير مصيرهم ودولتهم المستقلة.



وأكد أنه لن يتحقق السًلم في الشرق األوسط دون حل الدولتين. وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل الدولتين دون إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن وجود دولة فلسطينية هو شرط لتحقيق السًلم .