انت الأن تتابع خبر الجيش العراقي يدمر 15 مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش العراقي، تدمير 15مخبأ وموقعًا لتنظيم داعش الإرهابيّ، خلال العملية العسكرية التي نفذتها، بوقت سابق الاثنين، بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقال مصدر في الجيش العراقيّ إن "العملية العسكرية، التي نفذتها قطاعات الجيش العراقي، وبإسناد مكافحة الإرهاب والرد السريع، تمكنت من تدمير 15 مخبأ لعصابة داعش بالكامل، فضلًا عن تفجير العديد من العبوات الناسفة، كانت تعدها داعش لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، في صلاح الدين كمنطقة العيث ومطيبيجة".

وأضاف المصدر أن" العملية العسكرية مستمرة، لمطاردة فلول عصابة داعش، وإفشال مخططاتهم الإجرامية".