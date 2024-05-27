انت الأن تتابع خبر رفح .. خروج مستشفى عن العمل .. وعشرات الشهداء والجرحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح صهيب الهمص، مساء الاثنين، خروج المستشفى عن الخدمة ونقل الطواقم الطبية العاملة إلى مستشفى ميداني يجري تجهيزه في منطقة المواصي، بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط وبوابة المستشفى.

وقال الهمص، في بيان مقتضب، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت العملية العسكرية في محافظة رفح وكررت الاستهدافات المتعمدة لمحيط المستشفى، وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت بوابة المستشفى مما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة في المستشفى، وكذلك أصيب 5 من الطواقم الطبية في استهداف سابق.

في سياقٍ متصل، استشهد 7 مواطنين وأصيب 6 آخرين، مساء الاثنين، في قصف طيران الاحتلال منزلًا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا) أنّ طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 7 شهداء و6 جرحى من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية في منطقة عريبة شمال رفح.