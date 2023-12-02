أخبار اليمن : توقعات بطقس بارد إلى شديد البرودة

توقعات بطقس بارد إلى شديد البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، على عدد من المحافظات، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات إب ، تعز وشمال الضالع، وبارداً نسبياً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الجوف وغرب مأرب.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة على أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والشرقي ومدخل باب المندب وخليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت خمس درجات في كل من ذمار وعمران، و 5.3 في صنعاء، و 8.2 في إب، 9.2 في السدة، 9.6 في المحويت.

ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية في ظل الطقس البارد والشديد البرودة.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والشرقي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

