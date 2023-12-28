أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي برفح- إن قوات الاحتلال ارتكبت 360 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة.
وطالب المتحدث الفلسطيني المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي في غزة.
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