أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 21 ألفاً و507

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 21 ألفاً و507أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفاً و507 شهداء، و55 ألفاً و915 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 187 شهيدا و312 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في تصريح صحفي اليوم، بأن أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث لا يزال أكثر من 7 آلاف شخص تحت الأنقاض.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع الصحية لأهالي شمال القطاع، مشيرا إلى أن نحو 800 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن 100 ألف فلسطيني اضطروا للتوجه إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، بسبب الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة المحاصر ومنطقة خان يونس.

ويشن الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة، أدى حتى الآن إلى أكثر من 83 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة.