أخبار اليمن : 22313 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

22313 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ89، إلى 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، فقد "ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيداً، و261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
من جهتها، كشفت منظمة "اليونيسف" أن أكثر من 1000 طفل في غزة بترت لهم ساق واحدة أو كلتا الساقين، من جراء الحرب، موضحةً أن الأطباء يضطرون للبتر من دون مواد مخدّرة، بل بعمليات سريعة خارج المرافق الصحية، ومن دون أدوية مسكّنة أيضاً.
ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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