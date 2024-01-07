أخبار اليمن : المقاومة تنفذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

المقاومة تنفذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلالفي اليوم الـ93 للعدوان على غزة، نفّذت المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال، وأكدت قتل جنود وتدمير آليات في شتى محاور القتال.

فقد أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" وجرافة إسرائيلية، باستخدام قذائف "الياسين 105"، شرقي البريج وسط قطاع غزة، لافتةً إلى مقتل وإصابة جنود الاحتلال.

وأشارت إلى أن مجاهديها أكدوا، بعد عودتهم من خطوط القتال هناك، تفجير نفقين وحقل ألغام بقوة إسرائيلية راجلة مؤلفة من 7 جنود.

وكشفت القسام أنها دكّت حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، مشيرةً إلى أن الاستهداف تمّ باستخدام قذائف الهاون.

وفي خان يونس أيضاً، أكدت سرايا القدس، أنها استهدفت حشود وآليات الاحتلال، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم، في منطقة الكتيبة.

وذكرت أن مجاهديها استهدفوا كذلك تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال في محور القتال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تجمّعاً للحشود العسكرية وجنود الاحتلال في محاور التقدّم بمدينة خان يونس بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.

وبصواريخ من نوع "N 7"، قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، إنها استهدفت آليات وجنود الاحتلال في محاور غزّة.

وقبل ساعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية جديدة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على استهداف الاحتلال المتواصل للمدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع، كما استهدف مجاهدوها قوات الاحتلال المتوغلة هناك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل. وأكدت سرايا القدس استهداف مستوطنات "ناحل عوز" و"صوفا" و"حوليت" برشقات صاروخية متزامنة.

ونشرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، مقطع فيديو، يُوثّق عملية استهداف آليات لجيش الاحتلال بعبوات ناسفة، وذلك في حي الجابريات بمدينة جنين، ما أدى لوقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.