أخبار اليمن : توقعات بطقس باردا واضطراب البحر

توقعات بطقس باردا واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الأجزاء الشمالية من الضالع وإب وغرب كل من الجوف ومأرب.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وصولاً إلى صحارى وهضاب حضرموت والمهرة .

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين 14-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى و جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب .

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.6 في كل من صنعاء، ذمار، عمران، 7.3 في السدة، 10 في المحويت.

وحذر المركـز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ودعا المزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من آثار البرد.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.