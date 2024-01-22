أخبار اليمن : جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 22 يناير

جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 22 ينايرفي مثل هذا اليوم 22 يناير ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء.

ففي 22 يناير 2016، استشهد 26 مواطناً بينهم أطفال ونساء ومصور قناة المسيرة، جراء استهداف طيران العدوان منزل مواطن والمسعفين في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، في حين استشهد وأصيب عدة مواطنين جراء استهداف منزل المواطن صالح الخشبي في مديرية باقم، ومنزل المواطن عبدالله بجاش في منطقة الضميد بآل حميدان.

وفي المحافظة نفسها استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة دبيش في منطقة آل الصيفي بمديرية سحار، ومشتل زراعي ومنطقة طخية والطريق الرابط بين مديريتي حيدان والظاهر.

واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين وتضررت منازل وممتلكات المواطنين، في غارة شنها طيران العدوان على شارع 30 بمركز محافظة صنعاء، كما شن عدة غارات على مديرية همدان، وسلسلة غارات على منطقة النهدين وشارع الخمسين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، أدت إلى تضرر عدد من المحلات التجارية ومنازل المواطنين.

وشن طيران العدوان غارة على منزل أحد المواطنين، وثلاث غارات على محال تجارية في سوق حيران بمديرية حيران محافظة حجة، أسفرت عن أضرار بليغة، واستهدف بغارتين أحد أبراج مراقبة أنابيب النفط بمنطقة محين في بني أسعد بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار.

وفي محافظة مأرب، ألقى طيران العدوان خمس قنابل ضوئية على سوق صرواح ووادي الملح وخمس غارات على جبل هيلان الإستراتيجي ومناطق الحقيل وضوار والخط العام بمديرية صرواح، وشن غارتين على جبل هيلان ومفرق الجوف، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق الحقيل وحيد النظار.

وشن الطيران المعادي عدة غارات على منطقة السحي في مديرية القبيطة بمحافظة لحج وسلسلة غارات على منازل المواطنين بمديرية الغيل في محافظة الجوف ما أدى إلى تدمير خمسة منازل للأشراف، واستهدف بعدة غارات مناطق متفرقة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيب مواطن ودمرت سيارة وتضرر عدد من المنازل إثر أربع غارات شنها طيران العدوان على وادي حباب والخط العام بمديرية صرواح في محافظة مأرب كما شن غارة على جبل هيلان، في حين قصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مدرسة الحرس في منطقة الجراف بمديرية الثورة بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

طيران العدوان شن في محافظة الحديدة غارة على منطقة كيلو 7، وغارتين على مديرية الصليف، وغارة على مديرية الحالي، واستهدف بغارة كلية الطب والعلوم الصحية في مديرية الحوك.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة آل صبحان في مديرية باقم وغارتين على منطقة الخزائن في مديرية مجز بمحافظة صعدة، وغارة على مديرية التعزية، وغارتين على مديرية المخا بمحافظة تعز، كما شن غارتين على منطقتي السواد وضبوة بمحافظة صنعاء، وغارة على مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وفي 22 يناير 2018، استشهد سبعة مواطنين بينهم خمسة أطفال وامرأة وأصيب خمسة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان على منزل يشغل جزء منه مركزاً صحياً بمنطقة المصاعبة في مديرية سحار بمحافظة صعدة، كما استهدف بأربع غارات منطقة محضة بالقرب من مدينة صعدة مستهدفاً ورشة لإصلاح السيارات وطاحون قمح أدت إلى تدميرهما.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على مديرية شدا الحدودية وثلاث غارات على منطقة ووادي صبر بمديرية سحار، وثلاث غارات على منطقة آل علي بمديرية رازح وست غارات على مناطق الملاحيظ والمنزالة والحصامة بمديرية الظاهر خلفت أضراراً مادية، في حين شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه ومنطقة الغور بمديرية غمر، مخلفاً خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وشن الطيران خمس غارات على جبل تويلق وقنبورة وجبل أحمد سلمان في جيزان، وغارتين على تبة التلفزيون بمديرية الثورة في أمانة العاصمة خلفتا أضراراً بالمبنى ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

واستهدف مرتزقة العدوان جامعة العلوم والتكنولوجيا بمديرية صالة في تعز بالمدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وفي 22 يناير2019، أطلق مرتزقة العدوان أكثر من 60 قذيفة مدفعية على قريتي محل الشيخ والزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، واستهدفوا بالسلاح المتوسط والثقيل غرب السفينة وأماكن متفرقة في المنطقة نفسها.

المرتزقة أطلقوا عدداً من القذائف المدفعية ومشطوا بالعيارات الثقيلة منطقة الكوعي بالدريهمي، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات باتجاه فندقي القمة والاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي، وبعدد من قذائف المدفعية مطار الحديدة، وأطلقوا ثلاث قذائف هاون باتجاه فندق الواحة في منطقة 7 يوليو السكنية.

واستهدف قصف صاروخي منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارة على مديرية باقم بالتزامن مع قصف مدفعي سعودي على ممتلكات المواطنين في المديرية.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة خيوان في مديرية سفيان بمحافظة عمران.

وفي 22 يناير 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة عنبرة بمديرية المتون في محافظة الجوف، و19 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، تضرر عدد من منازل المواطنين نتيجة قصف مدفعي وصاروخي لمرتزقة العدوان على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بالمدفعية والرشاشات شرق مدينة التحيتا، ونفذوا تمشيطاً بمختلف الأسلحة وقذائف الهاون على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، كما مشطوا بكثافة مديرية حيس برشاشات عيار 14 و12.

واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات بقرية الشرف في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، دمر طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، وشن غارة وغارة على منطقة نشور بالمديرية، وغارة على جبل العبلاء في محيط مدينة صعدة.

وشن طيران العدوان التجسسي ثلاث غارات على التحيتا والجبلية والدريهمي بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 22 يناير 2022، استشهد 77 شخصاً وأصيب 146 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية الظاهر، وغارتين على مديرية مجز، وغارة على مديرية سحار.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب 17 آخرين جراء استهداف طيران العدوان مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة.

كذلك استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران، في غارة شنها الطيران المعادي على محطة وقود في وادي خيوان بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران كما شن سبع غارات على مناطق أخرى في المديرية، وغارة على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح.

واستهدف طيران العدوان بـ 17 غارة مديرية عين في محافظة شبوة، وبثلاث غارات مديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وفي محافظة مأرب شن الطيران المعادي تسع غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي وسبع غارات على مديريتي صرواح ورحبة وسبع غارات على مديرية حريب، وأربع غارات على مديرية الجوبة.

وشن طيران العدوان غارة على مطار صنعاء الدولي وأربع غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين وغارة على تبة التلفزيون بمديرية الثورة في أمانة العاصمة.