أخبار اليمن : النواب يستمع إلى إيضاحات حكومية حول توفر النفط والغاز

النواب يستمع إلى إيضاحات حكومية حول توفر النفط والغازاستمع مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، من الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، إلى إيضاحات حول مدى استقرار الوضع التمويني لمادتي النفط والغاز، وبما يلبي احتياجات المواطنين.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي، مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني بالأمانة والمحافظات الحرة.

وفي الجلسة أكد نائب وزير النفط والمعادن، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.

وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات.

ولفت الواحدي إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتي النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.

وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.

ولفت إلى أهمية دحض الشائعات التي يُروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشدداً على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.

وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

