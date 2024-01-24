أخبار اليمن : غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزةقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق. مؤكدًا: “وجميع سكان القطاع جوعى”.

وأشار غوتيريش في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، إلى أن “سكان غزة يواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة، والمنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأردف: “نواجه عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة، وعشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول”.

وجدد أمين عام الأمم المتحدة، الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة. مشددًا على أنه “لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن “الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، يطيلان أمد الصراع”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، (تويتر سابقًا)، أنه “يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته”.

وصرح غوتيريش في منشور آخر على منصة “إكس”، بأن “الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، كما أن المستشفيات بدون كهرباء أو أدوية، ويجب أن يتوقف هذا”.

