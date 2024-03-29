أخبار اليمن : عاجل.. إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم في صنعاء

عاجل.. إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم في صنعاءأعلنت وزارة التربية والتعليم إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بأقسامها "علمي، أدبي، شرعي" للعام الدراسي 1445هـ البالغ عددهم 207 آلاف و640 طالباً وطالبة.

وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه - نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات أحمد النونو، إمكانية حصول الطلاب على أرقام جلوسهم ابتداءً من اليوم الجمعة عبر زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات "yemenexam.com".

وثمن جهود مختلف اللجان الاختبارية المحلية والمركزية لإنجاز المهام التحضيرية والفنية للإختبارات في الوقت المحدد لها وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات.

وأشار الوكيل النونو إلى الجهود المبذولة، في ظل شحة الإمكانات المتاحة جراء الأوضاع الصعبة التي أفرزها إستمرار العدوان والحصار، لإستكمال التجهيزات الفنية بما يكفل تنفيذ إختبارات الشهادة العامة في الوقت المحدد لها.

وحث أبنائه الطلاب المتقدمين للإختبارات على استغلال الفترة المتبقية في مراجعة واستذكار الدروس بما يمكنهم من التفوق وحصد الدرجات العليا.

كما أكد الوكيل النونو توزيع أرقام جلوس الطلاب مجاناً والإبلاغ عن أي مدرسة تطلب رسوم لتسليمها، مهيباً بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات متابعة التوزيع لضمان توزيعها بالمجان وبدون أخذ أي رسوم من الطلاب.

ودعا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى إبلاغ عمليات اللجنة العليا للإختبارات باسم المدرسة التي تطالب بأي رسوم مقابل تسليم ارقام الجلوس عبر الاتصال بالرقم المجاني 8000160 أو بإرسال رسالة نصية sms باسم المدرسة المخالفة إلى الرقم 770223244.