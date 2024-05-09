ميدو يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أهمية مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدًا على أهميتها لجماهير نادي الزمالك.

ميدو: الزمالك جاهز لمواجهة نهضة بركان

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور":"الزمالك مستعد بشكل جيد لمباراة نهضة بركان".

وأكمل: "جوميز سيخوض المباراة بتركيز كبير، فهو الأن أًصبح لديه صورة واضحة لكل اللاعبين، ويعلم مراكز اللاعبين بشكل أفضل من الأول".

وتابع: "جوميز قام بتجربة 95 % من قائمة الزمالك، وتلك المباريات هي مبارايات روح وشخصية بطل، وهي مباريات شخصية للاعبين".

وأردف: "لا بد من وجود روح وقلب، وتلك المباريات هي التي تؤثر في الجماهير، وسيتذكر ما قدمته في تلك المباراة، فجمهور الزمالك مرتبط بناديه، وهي فرصة لدخول التاريخ بالنسبة لبعض اللاعبين في هذا الجيل من أكبر لاعب لأصغر لاعب".

وأتم: "شيكابالا أكثر لاعب يهمه تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية، فتلك البطولة ستجعل شيكابالا هو الأكثر تتويجًا للبطولات في الزمالك".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.