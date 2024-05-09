نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منير الجعواني: خسرنا نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك لهذا السبب.. وسنشاهد نهائي عربي قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان السابق عن أسباب خسارة لقب كأس الكونفدرالية أمام الزمالك موسم 2019، عندما كان مديرًا فنيًا للفريق المغربي.

الجعواني: كان ينقصنا الحظ في نهائي 2019

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الجعواني في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "كان ينقصنا الحظ فقط للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الزمالك في 2019، وكذلك كان لدينا غيابات عديدة في صفوف الفريق".

وتابع: "عندما واجهنا الزمالك كنا فريق حديث النشأة وكانت أول مباراة نهائية إفريقية لنا في الوقت الحديث ومعظم اللاعبين لم يخوضوا أي نهائي إفريقي، وعلى الرغم من ذلك قدمنا مباراة قوية أمام 90 ألف مشجع بالإسكندرية".

وأتم: "لو نعيد المباراة بنفس اللاعبين قد نستطيع الفوز بالبطولة، ولكن نهضة بركان في الوقت الحالي حققوا لقبين من كأس الكونفدرالية، وأتوقع أن نشاهد نهائي عربي قوي بين الشقيقين نهضة بركان والزمالك".

واختتم: "واجهنا في برج العرب جمهور الزمالك، فكان اللاعب رقم 1 في المباراة، وساندوا فريقهم بشكل متميز وكان السبب الرئيسي في الفوز".