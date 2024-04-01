أخبار اليمن : شهيد وجريح بانفجار جسم في صرواح مأرب

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شهيد وجريح بانفجار جسم في صرواح مأرب

اُستشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بإنفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل الدماجي بوادي حباب بمديرية صرواح في مأرب. شهيد وجريح بانفجار جسم في صرواح مأرباُستشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بإنفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل الدماجي بوادي حباب بمديرية صرواح في مأرب. وأوضح مصدر محلي أن الانفجار نتج عنه استشهاد المواطن سالم عايش محبوب وإصابة المواطن جارالله الدماجي بجروح بليغة. يشار إلى تسجيل سقوط عشرات الضحايا من المدنيين في مديرية صرواح جراء مخلفات العدوان من القنابل والصواريخ والألغام خلال الفترة الماضية.

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