أخبار اليمن : عشرات الجثامين بمجمع الشفاء ومحيطه في غزة

عشرات الجثامين بمجمع الشفاء ومحيطه في غزةانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، وتم العثور على عشرات من جثث الشهداء في المجمع ومحيطه غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة به، مشيرة إلى أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال جميع مباني المستشفى وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأوضحت مصادر طبية أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وأحرق مباني الكلى والولادة والسرطان والحروق، وثلاجات دفن الموتى، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وبحسب المصادر، تم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي الشوارع المحيطة بالمستشفى.

وقبل 14 يوما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، ونفذت عملية عسكرية واسعة فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلاله تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.