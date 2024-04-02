أخبار اليمن : 6050 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

6050 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبركشفت وزارة التربية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 6050 طالبًا استُشهدوا و10219 أُصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت التربية في بيان، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994، والذين أُصيبوا إلى 9890، فيما استُشهد في الضفة 56 طالبًا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105.

وأشارت الوزارة إلى أن 266 معلمًا وإداريًا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 351 مدرسة بينها 65 تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ111 مدرسة، بينما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلاب صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.