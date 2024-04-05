أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة تتجاوز 33 ألفاً منذ 7 أكتوبر

حصيلة شهداء غزة تتجاوز 33 ألفاً منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33 ألفاً و91 شهيداً، بالإضافة إلى 75 ألفاً و750 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيداً و82 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 182 على قطاع غزة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.