أخبار اليمن : أمطار غزيرة على صنعاء.. وتحذير عاجل للمواطنين

أمطار غزيرة على صنعاء.. وتحذير عاجل للمواطنينتشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب.

كذلك يُتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وقد تشمل أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 عقدة.

ومن المحتمل تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة: 29.5ملم، حجة: 5.4، صنعاء.تبة العرة : 4.6، ذمار : 1.4، ذمار. رصابة: 1.4، كما هطلت أمطار كانت بعضها غزيرة وذلك على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، شبوة، مأرب، إب وتعز وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى 4 أمتار وأكثر.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.