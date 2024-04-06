أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 33137

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 33137أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33 ألفاً و137 شهيداً، بالإضافة إلى 75 ألفاً و815 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 46 شهيداً و65 مصاباً.

وأضافت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ183 التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.