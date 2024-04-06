أخبار اليمن : أنا مش هكمل.. رامز جلال يفشل في مصالحة حسن شاكوش وطليقته

أنا مش هكمل.. رامز جلال يفشل في مصالحة حسن شاكوش وطليقتهفشل الفنان المصري رامز جلال في تحقيق مصالحة إنسانية بين مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

ورفضا ضيفا حلقة اليوم وهي الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج “رامز جاب من الآخر” إكمال الحلقة بعد ان تواجهها ببعضهما،

وقال رامز جلال انه اراد تحقيق مصالحة انسانية بينهما وليس العودة لبعض .

وسأل رامز جلال، في مقدمة الحلقة ريم طارق :«أى سبب انفصالك عن حسن شاكوش.. وهل ضربك قبل كده ؟»، لترد قائلة :«بيعمل حاجات أنا مش موافقة عليها، ومش عايز هو يغيرها.. لا عمره ماضربني».

وقالت ريم طارق خلال الفقرة الثانية، أثناء مقابلته لطليقها حسن شاكوش في برنامج «رامز جاب من الاخر» :«لا لا لا أيه ده ايه اللي انت جايبه ده، أنا مش هكمل في وجود الشخص ده، انت عبيط يا رامز أنا مش هكمل الحلقة دي في وجود الشخص ده»، ليرد شاكوش:«شفت عملت فينا ايه يا رامز مين دي اصلا عشان تجيبها»، حيث قامت ريم طارق بتكسير كاميرات موقع تصوير الفقرة الثانية للمقلب.

ويُعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مطرب المهرجانات حسن وطليقته ريم طارق، ضيوفًا ضمن برنامج الفنان رامز جلال الجديد في رمضان.

وانتشرت أنباء تفيد بعودة حسن شاكوش وريم طارق بعد ظهورهم سويًا في برنامج “رامز جاب من الآخر”.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من حسن شاكوش، إنه كان يعلم أنه سيكون ضيفًا لحلقة في برنامج داخل مدينة ملاهي في دبي.

وأكد المصدر إنه لم يكن يعلم على الإطلاق بوجود ريم طارق في الحلقة، وتفاجأ بها خلال الحلقة، وخاضا معًا المقلب.

وتابع: ” رامز جلال حاول الصلح بينهما بالفعل، من أجل عودتهما إلى بعضهما عقب انتهاء المقلب، لكن الثنائي رفضا الحديث نهائيًّا وانصرفا عقب انتهاء المقلب.”

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال الحلقات القادمة عددًا كبيرًا من الضحايا من بينهم عبدالناصر زيدان، شيرين رضا، مصطفى شوبير، محمد أبوجبل

(المصري اليوم)

