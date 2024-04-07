أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحر

توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة هبوب رياح شديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، مأرب.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، الجوف والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.

وحسب المركز من المحتمل تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية، وهبوب رياح نشطة إلى شديدة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 إلى 34 عقدة.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء-حزيز : 42 ملم، ذمار : 14.8، حجة : 5.8، المحويت : 3.4ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشده بعضها غزيرة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، الجوف ومأرب وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

