أخبار اليمن : منظمة تجدد دعوتها لفتح طرق لإغاثة غزة

منظمة تجدد دعوتها لفتح طرق لإغاثة غزةجددت منظمة العفو الدولية، دعوتها إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم الأحد: "بينما تدخل الحرب على غزة شهرها السادس، نستمر بالدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إليها".

وتعليقا على موافقة سلطات العدو الصهيوني السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت العفو الدولية: إنه "أمر ضروري للغاية إلا أنه غير كافٍ".

