منظمة تجدد دعوتها لفتح طرق لإغاثة غزة
جددت منظمة العفو الدولية، دعوتها إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم الأحد: "بينما تدخل الحرب على غزة شهرها السادس، نستمر بالدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إليها".
وتعليقا على موافقة سلطات العدو الصهيوني السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت العفو الدولية: إنه "أمر ضروري للغاية إلا أنه غير كافٍ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منظمة تجدد دعوتها لفتح طرق لإغاثة غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.