أخبار اليمن : نشر فرق طبية وإسعافية في مديريات طوق صنعاء

نشر فرق طبية وإسعافية في مديريات طوق صنعاءاقر مكتب الصحة والسكان بمحافظة صنعاء نشر فرق طبية واسعافية في 15 موقعا سياحيا وعلى الطرقات العامة بمديريات محافظة صنعاء، وذلك خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك1445هـ.

وتضمنت الخطة التنفيذية لمكتب صحة صنعاء توزيع طواقم وفِرق طبية وإسعافية على المواقع السياحية والمتنزهات والسدود، إضافة إلى مواقع ثابتة ومؤقتة على الخطوط الرئيسية التي تربط المحافظة بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.

وأوضح مدير مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور خالد المنتصر، أن الفرق الموزعة على أكثر من 15 موقعاً مجهزة بكافة الإمكانيات والوسائل الطبية الخاصة، وعربات الإسعاف.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المنتصر دعوته الزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم السباحة مطلقاً في السدود: نظراً لوجود ترسبات طينية، ونباتات تحت السطحية، بالإضافة إلى برودة المياه، وتقلبات الطقس، وهو ما قد يسبب صدمات برد للمتعاطين للسباحة.

وكانت السلطة المحلية في المحافظة أعدت خطة متكاملة في المتنزهات والسدود شملت فِرقا من الدفاع المدني، وطواقم طبية من مكتب الصحة العامة والسكان والهلال الأحمر، بالاضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى والأمنية، لضمان سلامة الزوّار خلال أيام عيد الفطر.

