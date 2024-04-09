أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يهنىء الشيخ المناضل ابو راس بعيد الفطر المبارك

الدكتور لبوزة يهنىء الشيخ المناضل ابو راس بعيد الفطر المباركبعث قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى الشيخ المناضل صادق امين ابالدكتورو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بحلول عيد الفطر المبارك 1445هـ جاء فيها :

الاخ العزيز الشيخ المناضل /صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام

المحترم

تحية طيبة وبعد:

يطيب،لي أن ارفع لكم ومن خلالكم لقيادات المؤتمر الشعبي العام واعضائه وانصاره وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوبنا ، التي تأتي بعد محطة الصيام التي تزودنا منها بالاعمال الصالحة..تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات إنه سميع مجيب.

الاخ رئيس المؤتمر

واذ نهنئكم بهذه المناسبة الجليلة ،نحيي مواقفكم المبدئية والثابتة التي هي مواقف المؤتمر وحلفائة في الوقوف في خندق مواجهة ومقاومة العدوان الذي يستهدف الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ،والذي يتجدد اليوم بعدوان امريكي وبريطاني مباشر .

كما نثمن توجهكم الصادق وموقفكم الانساني والديني والاخلاقي الى جانب الأخوان في انصار الله الداعم والمساند لقضية الأمة المركزية فلسطين ومظلومية اخواننا في غزة الجريحة التي تتعرض لأبشع عدوان يمارسه الاحتلال الصهيوني منذ أشهر ضد أهلنا في قطاع غزة.

وهي مناسبة لأن نبارك فيها الموقف الشجاع وقرار المواجهة الذي تجترح من خلاله قواتنا المسلحة اليمنية كل الصعاب وتغلب الموقف الانساني والاخلاقي في مواجهة كيان العدو الصهيوني ومناصرة لغزة الإباء والتحرر التي تتعرض للصلف الصهيوني وحرب الابادة بدعم مكشوف من قبل الادارتين الامريكية والبريطانية وتحت مظلة غربية اشمل واوسع وتخاذل اممي وعربي صارخ.

وختاما..اجدد التهنئة الخالصة لكم..سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا السلام والنصر المؤزر على كل أعداء اليمن .

الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ..

وتقبلوا فائق الاحترام

أخوكم /فريق ركن دكتور /قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام