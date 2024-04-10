أخبار اليمن : السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

دوت الخليج -

السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الاخ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي في كتابة الكريم ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هدئكم ولعلكم تشكرون ) صدق الله العظيم السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المباركتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الاخ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالي في كتابة الكريم ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هدئكم ولعلكم تشكرون ) صدق الله العظيم الاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس رئيس الموتمر الشعبي العام نائب رئيس المجلس السياسي الاعلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بمناسبة حلول عيد الفطر والذكر لله المجيد علي نعمه التوفيق لصيام رمضان المبارك يسرني أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر سائلين المولي جل وعلا ان يعيده عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني والشعب الفلسطيني المظلوم بالخير والفرج والنصر والتمكين كما نسال من الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يعتق رقابنا واياكم من النار وان يرحم شهدائنا الابرار وان يشفي جرحانا وان يفرج عن اسرانا وان ينصرنا وينصر اهل غزة بنصرة ان الله سميع الدعاء

وهو ولي الهداية والتوفيق وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي 30 رمضان 1445

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