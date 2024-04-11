أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وأجواء حارة

دوت الخليج -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجواء احارة على الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.

وقد تهطل أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات مأرب، الجوف، لحج، صعدة والبيضاء.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية، وأجواء حارة على الصحارى والسهول الساحلية التهامية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء. سواد حنش: 35 ملم، صنعاء.السنينة : 14.6، صنعاء. المطار : 9.7، تعز.المطار : 1.5، إب.السدة : 0.3ملم.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو السحب المنخفضة وتشكل الضباب ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونبه المواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية التهامية.