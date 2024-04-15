أخبار اليمن : الأرصاد :أجواء حارة وأمطار رعدية

الأرصاد :أجواء حارة وأمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، وهطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى بشكل عام وتكون حارة نسبياً إلى حارة في السهول الساحلية الغربية.
ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وتعز وسهل تهامة، فيما تهطل أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، الضالع، شبوة ومرتفعات لحج وكذلك على سواحل محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بتعز : 10.8ملم، إب : 3.3، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء وشمال حضرموت.
وحذر المركز المواطنين في الصحارى وسهل تهامة من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.
كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب.
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