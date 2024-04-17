أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 33899

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 33899
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الأمريكي إلى 33899 شهيدا و76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن الوزارة في تحديثها اليومي، القول: إن العدو الصهيوني ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 56 شهيدًا و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتشن قوات العدو الصهيوني منذ السابع أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 في المائة من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.
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