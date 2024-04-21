أخبار اليمن : إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية

إضراب شامل في الأراضي الفلسطينيةعمّ الإضراب الأراضي الفلسطينية المحتلة ، اليوم الأحد، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن الإضراب شل مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع العدو الصهيوني في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

وكانت قوات العدو الصهيوني شنت عدوانا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، بينهم وطفل، وإصابة العشرات بجروح.