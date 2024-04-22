أخبار اليمن : الرياح تقطع الكهرباء عن محافظتين في اليمن

الرياح تقطع الكهرباء عن محافظتين في اليمنأدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن خط المحويت ومدينة باجل .

وأوضحت المؤسسة العامة للكهرباء أن هبوب الرياح وتساقط الأمطار في مدينة باجل بمحافظة الحديدة تسببَتا بفصل خط كهرباء المحويت ومدينة باجل.

وفي بيان لها يوم الاحد 21 ابريل أشارت المؤسسة إلى أن الفِرق الفنية ستعمل على عودة التيار الكهربائي عقب تحسن الحالة الجوية، وتوقف الأمطار.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، خلال الـ24 القادمة استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تؤدي إلى تدفق السيول، تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين.