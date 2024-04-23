أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34183

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34183أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية قولها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت ايضا إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، إذ يمنع العدو الصهيوني وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت ثلاث مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 59 آخرين.

