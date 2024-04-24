أخبار اليمن : الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في هذه المحافظات

الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية لخمس محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع والبيضاء وهضبة حضرموت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، تعز، لحج، شبوة والمهرة ومرتفعات وصحارى محافظات حضرموت، مأرب والجوف.

وحسب المركز من المحتمل تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز .

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت: 28ملم، الضالع: 23.6، إب ـ السدة : 16.7، إب : 16.3، عمران : 9.6، حجة : 8.6، الكدن : 3.2ملم.

كما سجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 0.6 ـ 13 ملم، وفي تعز بين 0.4 - 17.3 وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من محافظات حضرموت، شبوة، البيضاء، لحج، ذمار، مأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها.

ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لتجنب الصواعق حفاظا على الأرواح والممتلكات، محذراً من الانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.