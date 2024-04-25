أخبار اليمن : ثلاث عمليات عسكرية يمنية ضد أهداف عدوانية

ثلاث عمليات عسكرية يمنية ضد أهداف عدوانيةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت سفينة ومدمرة حربية أمريكية، وسفينة إسرائيلية، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ - البريطانيِّ على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية استهدفتْ سفينةَ MAERSK YORKTOWN) ) الأمريكيةَ في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

وأشارت إلى أن سلاح الجوِّ المسير نفَّذَ عمليتين عسكريتين، استهدفتْ إحداهما مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليجِ عدن، بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، واستهدفت العمليةُ الأخرى سفينةَ (MSC VERACRUZ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح، بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحةَ اليمنيةَ استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمر والعربيِّ، وكذلكَ في المحيطِ الهنديِّ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

ولفت البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ماضيةٌ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمر والعربيِّ والمحيطِ الهنديِّ؛ دفاعاً عن اليمن؛ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ.