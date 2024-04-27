أخبار اليمن : الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية إسقاط طائرة أمريكية بصعدة

الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعملية إسقاط طائرة أمريكية بصعدة
وزع الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية MQ9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.
وأظهرت المشاهد عملية رصد ومتابعة الطائرة الأمريكية في الجو ولحظة استهدافها بصاروخ أرض – جو والذي اصابها بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها وسقوطها، كما أظهرت المشاهد حطام الطائرة بعد سقوطها على الأرض.
وكانت القوات المسلحة أعلنت في وقت سابق أن قوات الدفاعِ الجوي نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوعMQ9) ) في أجواءِ محافظةِ صعدةَ، وذلكَ أثناءَ قيامِها بتنفيذ مهام عدائية.. مشيرة إلى أنه تمَّ استهداف الطائرة بصاروخ مناسب.
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