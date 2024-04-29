أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب البحر

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على عدة محافظات واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يتخللها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، الجوف، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، لحج، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ سقطرى: 19.8ملم، المحويت: 16.6، إب: 14.7، عمران: 14.1، ريمة: 13، إب ـ السدة: 11.4، حجة: 6، الضالع: 1.1 وتعز: 0.7 ملم.

وسجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 0.3 - 16.0 ملم، وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على محافظات صعدة، البيضاء، لحج، الجوف، مأرب، شبوة وهضبة حضرموت.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وعدم عبور الجسور الأرضية خاصة عند تدفق السيول.

كما حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، ومن اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.