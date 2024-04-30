أخبار اليمن : الأونروا: مقتل 182 من موظفينا في غزة

الأونروا: مقتل 182 من موظفينا في غزةقال المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن 182 من موظفي الوكالة قُتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن "الأونروا" قادرة على الصمود حتى يوليو القادم بعد الإعلان عن مساهمات جديدة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة عملياتها حتى آغسطس القادم.

وأوضح لازاريني، أن معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، فيما لا يزال عدد ضئيل من الدول لم تقرر استئناف التمويل بعد.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الجاري تدفقت المزيد من الإمدادات الغذائية، إلا أنها لا تزال غير كافية، في ظل المصاعب التي تواجه قوافل المساعدات.