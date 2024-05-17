أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35303

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35303ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و303 شهداء و79 ألفاً و261 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا و56 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك أعدادا من جثث الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبته بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.