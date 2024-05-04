أخبار اليمن : أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذير للمواطنين

أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة شرق ووسط خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجواء حارة بالسهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات سقطرى، المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، الجوف ومأرب.

ويُحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، صعدة، ريمة، المحويت، حجة، ذمار وعدن.

ووفق النشرة يتوقع أيضاً هبوب رياح نشطة شرق ووسط خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى، وأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار.

وأوضحت أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في سقطرى: 37 ملم، المهرة - صرفيت: 8.9، الضالع: 6.2، سيئون: 2.0، لحج-طور الباحة: 0.5ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على محافظات البيضاء، أبين، عمران، حجة، المحويت، غرب شبوة، وجنوب مأرب وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والمجازفة بعبورها أو التواجد في مجاريها ومن العواصف الرعدية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تكون الضباب أو الشابورة المائية، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية.

ونبه المركز من ارتفاع الموج شرق ووسط خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى.