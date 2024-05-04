أخبار اليمن : تحذير من تكاثر اسراب الجراد في اليمن

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تحذير من تكاثر اسراب الجراد في اليمن

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من تكاثر أسراب الجراد الصحراوي في اليمن. تحذير من تكاثر اسراب الجراد في اليمنحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من تكاثر أسراب الجراد الصحراوي في اليمن. وتوقعت (الفاو) انتشار الجراد بشكل كثيف خلال الشهرين المقبلين في المحافظات الشرقية وحذرت من خطورة الأعاصير على طول خليج عدن وبحر العرب. ومن المتوقع أن يحدث جيل واحد من التكاثر الربيعي المحدود للجراد الصحراوي في المناطق الداخلية بين بيحان شبوة والحزم في الجوف إلى وادي حضرموت والهضبة الشمالية بالقرب من ثمود والربع الخالي.



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