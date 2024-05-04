أخبار اليمن : عودة 17 صياداً يمنياً من سجون إريتريا

عودة 17 صياداً يمنياً من سجون إريتريا
عاد إلى شواطئ الخوخة بمحافظة الحديدة 17 صيادا من أبناء المخا، بعد أسابيع من احتجازهم في السجون الإريترية.
وأوضح مصدر في وزارة الثروة السمكية، أن الصيادين وصلوا على متن جلبة إلى شواطئ الخوخة وسط استقبال من أهاليهم وزملائهم.
وأشار إلى أن الصيادين قضوا أسابيع في سجون ترمة الإريترية في ظروف احتجاز بالغة السوء، حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الإريترية، والتي تراجعت عن تعهداتها السابقة بالإفراج عن 45 صيادا ليتقلص العدد إلى 17 فقط.
ولفت المصدر إلى أن الصيادين في مناطق الساحل الغربي لليمن يتعرضون لانتهاكات متكررة من قبل البحرية الإريترية، التي تقوم بمصادرة قواربهم وما يمتلكونه من صيد، وتعتقلهم لفترات طويلة دون مبرر.. مطالبا بوضع حد لانتهاكات البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين.
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