أخبار اليمن : شهداء وجرحى في قصف متواصل على غزة

شهداء وجرحى في قصف متواصل على غزةاستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد أم وطفليها وإصابة والدهما بجروح، في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا سكنيا بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقصفت قوات الاحتلال مسجدا في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية داخل القطاع يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.