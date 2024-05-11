أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34971

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34971أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و971 شهيداً و78 ألفاً و641 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيداً، و69 مصاباً.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 218 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.