أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج وكذا سهل تهامة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، شبوة، مرتفعات أبين وسقطرى وعلى السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 42 درجة مئوية.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في حضرموت ـ الريان: 10.2ملم، لحج ـ طور الباحة: 03.6، حضرموت ـ الشحر: 03.3، المحويت: 01.5، حجة: 01.4، الحديدة ـ زبيد: 00.1ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات عدن، لحج، سقطرى، شرق الحديدة، عمران وحجة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مجاريها ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية الغربية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.